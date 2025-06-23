Іспанія

З Анчелотті було важче.

Вінгер мадридського Реала Арда Гюлер висловився про спільну роботу з новим головним тренером "вершкових" Хабі Алонсо. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я почуваюся важливішим для команди, адже Хабі Алонсо постійно зі мною спілкується.

Мені подобається працювати під його керівництвом, оскільки він любить контролювати гру, хоче бачити більше коротких пасів і вбачає у мені вінгера — саме це мені й підходить", — сказав Гюлер.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 45 матчів, забив шість голів та віддав дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче зберегти Гюлера, але півзахисник незадоволений роллю в команді.