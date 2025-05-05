Іспанія

Реал прагне зберегти Гюлера, попри його невдоволення ігровим часом та інтерес європейських клубів.

Мадридський Реал налаштований зберегти турецького півзахисника Арду Гюлера в команді, попри зростаючий інтерес з боку провідних європейських клубів.

Сам гравець висловлює незадоволення відсутністю достатньої кількості ігрових хвилин у складі "бланкос". Як повідомляється, є варіанти оренди Гюлера до Баєра, що дозволить клубу уникнути сплати відступних за можливу зміну тренера. За іншими даними, сам Гюлер більше схиляється до ідеї продовження кар'єри в Серії А.

Попри обмежену кількість ігрового часу, Гюлер продемонстрував хороші результати в поточному сезоні, записавши на свій рахунок п'ять голів і дев'ять асистів у 38 матчах.

Нагадаємо, участь Гюлера у фіналі Кубка Іспанії принесла Фенербахче додаткових 4 млн євро.