Реал прагне зберегти Гюлера, попри його невдоволення ігровим часом та інтерес європейських клубів.
Арда Гюлер, Getty images
05 травня 2025, 14:37
Мадридський Реал налаштований зберегти турецького півзахисника Арду Гюлера в команді, попри зростаючий інтерес з боку провідних європейських клубів.
Сам гравець висловлює незадоволення відсутністю достатньої кількості ігрових хвилин у складі "бланкос". Як повідомляється, є варіанти оренди Гюлера до Баєра, що дозволить клубу уникнути сплати відступних за можливу зміну тренера. За іншими даними, сам Гюлер більше схиляється до ідеї продовження кар'єри в Серії А.
Попри обмежену кількість ігрового часу, Гюлер продемонстрував хороші результати в поточному сезоні, записавши на свій рахунок п'ять голів і дев'ять асистів у 38 матчах.
Нагадаємо, участь Гюлера у фіналі Кубка Іспанії принесла Фенербахче додаткових 4 млн євро.