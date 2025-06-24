Іспанія

Опорник Джонні Кардосо має поповнити склад "рохібланкос".

Опорний півзахисник збірної США Джонні Кардосо залишить Реал Бетіс і приєднається до Атлетіко Мадрид, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що перехід 23-річного американця бразильського походження (також має італійський паспорт) обійдеться "рохібланкос" у 30 млн євро + бонуси. Контракт із гравцем буде розраховано до кінця червня 2030 року.

У січні 2024-го Кардосо пішов із рідного для нього Інтернасьйонала. Реал Бетіс тоді виклав за Джонні 6 млн євро. На рахунку опорника п'ять голів і три асисти в 65-ти матчах за "зелено-білих" у всіх турнірах. У сезоні-2024/25 він дістався з клубом фіналу Ліги конференцій, де зазнав поразки від Челсі (1:4).

Кардосо взяв участь у 22-х матчах збірної США з листопада 2020 року.

Інтерес до Джонні приписували Тоттенгему. Повідомлялося, що "шпори" мали пріоритет у правах на придбання виконавця.