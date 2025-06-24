Опорник Джонні Кардосо має поповнити склад "рохібланкос".
Джонні Кардосо, Getty Images
24 червня 2025, 21:21
Опорний півзахисник збірної США Джонні Кардосо залишить Реал Бетіс і приєднається до Атлетіко Мадрид, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що перехід 23-річного американця бразильського походження (також має італійський паспорт) обійдеться "рохібланкос" у 30 млн євро + бонуси. Контракт із гравцем буде розраховано до кінця червня 2030 року.
У січні 2024-го Кардосо пішов із рідного для нього Інтернасьйонала. Реал Бетіс тоді виклав за Джонні 6 млн євро. На рахунку опорника п'ять голів і три асисти в 65-ти матчах за "зелено-білих" у всіх турнірах. У сезоні-2024/25 він дістався з клубом фіналу Ліги конференцій, де зазнав поразки від Челсі (1:4).
Кардосо взяв участь у 22-х матчах збірної США з листопада 2020 року.
Інтерес до Джонні приписували Тоттенгему. Повідомлялося, що "шпори" мали пріоритет у правах на придбання виконавця.