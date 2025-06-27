Іспанія

23-річний футболіст продовжить кар'єру в мадридському клубі.

Атлетіко продовжує активно зміцнювати склад в літнє міжсезоння: наступним новачком "матрацників" стане Алекс Баена.

Як стало відомо інсайдеру Фабріціо Романо, клуб домовився з Вільярреалом про трансфер 23-річного іспанця. Сумарна вартість угоди складе 50 мільйонів євро — 45 млн фіксовано і ще п'ять мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

Баена в минулому сезоні чемпіонату Іспанії взяв участь в 32 матчах, в яких сім разів вразив ворота суперників і оформив дев'ять асистів на партнерів.

Раніше повідомлялося, що Самуель Ліно може покинути Атлетіко.