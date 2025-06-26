Іспанія

Бразильський вінгер не виправдав очікувань у Мадриді, і за 30 мільйонів євро може змінити команду.

Самуель Ліно, бразильський фланговий гравець мадридського Атлетіко, вже найближчим часом може залишити команду. За інформацією іспанських ЗМІ, керівництво клубу розглядає можливість трансферу, якщо надійде приваблива фінансова пропозиція — не менше 30 мільйонів євро.

Ліно не зміг стати стабільним гравцем основного складу. В умовах високої конкуренції та жорстких вимог у мадридському клубі саме стабільність виступів стала головною проблемою футболіста.

Інтерес до Ліно проявляють кілька клубів з англійської Прем’єр-ліги. У Атлетіко вважають можливий продаж гравця хорошим шансом отримати серйозний прибуток.

У сезоні-2024/25 Ліно провів 47 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та вісьмома результативними передачами.

Раніше стало відомо, що Атлетіко цікавиться гравцем Страсбура Діарра.