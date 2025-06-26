Бразильський вінгер не виправдав очікувань у Мадриді, і за 30 мільйонів євро може змінити команду.
Самуель Ліно - Getty Images
26 червня 2025, 16:58
Самуель Ліно, бразильський фланговий гравець мадридського Атлетіко, вже найближчим часом може залишити команду. За інформацією іспанських ЗМІ, керівництво клубу розглядає можливість трансферу, якщо надійде приваблива фінансова пропозиція — не менше 30 мільйонів євро.
Ліно не зміг стати стабільним гравцем основного складу. В умовах високої конкуренції та жорстких вимог у мадридському клубі саме стабільність виступів стала головною проблемою футболіста.
Інтерес до Ліно проявляють кілька клубів з англійської Прем’єр-ліги. У Атлетіко вважають можливий продаж гравця хорошим шансом отримати серйозний прибуток.
У сезоні-2024/25 Ліно провів 47 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами та вісьмома результативними передачами.
Раніше стало відомо, що Атлетіко цікавиться гравцем Страсбура Діарра.