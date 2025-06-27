Іспанія

Гравець молодіжної збірної Іспанії може відправитися на затишний острів.

Іспанська Мальорка хоче отримати в своє розпорядження півзахисника каталонської Барселони Пабло Торре. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, наразі клуби ведуть активні переговори про суму трансферу гравця молодіжної збірної Іспанії і відсоток, який Барселона отримає від суми наступного трансферу.

Зазначається, що Мальорка запропонує Торре довгостроковий контракт. Також очікується, що для каталонців буде передбачена можливість зворотного викупу.

Чинна трудова угода гравця з каталонцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Минулого сезону Пабло Торре відіграв за Барселону 14 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.