Іспанія

Каталонська команда вже чотири рази переносила повернення на рідний стадіон.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила дату повернення на рідний стадіон Камп Ноу після його реконструкції.

Перший матч відбудеться у рамках Кубка Жоана Гампера, який стартує 10 серпня.

При цьому наголошується, що повернення Барселони відбудеться під час будівельних робіт, які продовжуються у різних зонах стадіону.

Coming back home, feel the vibe pic.twitter.com/5IXYs2RFvW — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025

Роботи, що залишилися, включають завершення нового третього ярусу, VIP-лож, встановлення даху та останні штрихи до різних внутрішніх приміщень, а також розвиток прилеглої до стадіону території.

Нагадаємо, "блаугранас" розпочали реконструкцію влітку 2023 року, після чого чотири рази переносили термін повернення на оновлений стадіон. Вартість робіт оцінювалась у 900 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбає таланта Копенгагена.