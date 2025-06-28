Іспанія

Новий етап у кар'єрі легенди Атлетіка Більбао.

Представник п'ятого дивізіону Іспанії Деріо на своїй сторінці в X оголосив про призначення Ікера Муньяїна головним тренером.

Легенда Атлетіка Більбао нещодавно вирішив повісити бутси на цвях. Тим не менш, із футболом 32-річний іспанець прощатися не збирається.

Після менше ніж року в Сан-Лоренсо Муньяїн розпочинає новий, уже тренерський етап кар'єри. Умови його співпраці з Деріо наразі невідомі.

Баскський клуб фінішував восьмим (із 18-ти) у турнірній таблиці своєї групи п'ятого дивізіону країни в сезоні-2024/25.