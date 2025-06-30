Іспанія

Бразильський фахівець мріє працювати в Європі.

Головний тренер бразильського Фламенгу Філіпе Луїс висловився після поразки від мюнхенської Баварії (2:4) в рамках 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить Marca.

"Я дуже чітко уявляю, як має грати моя команда, як я хочу бачити своїх гравців на полі, яка модель гри. Я дуже чітко уявляю все це і як буду працювати, щоб цього досягти. Тепер мета на майбутнє — бути дуже щасливим тут, у клубі, де я закінчив ігрову кар'єру, у клубі, який дав мені можливість тренувати. Це відповідальність, і зараз у нас все добре, ми старанно працюємо.

Сімеоне — найкращий тренер в історії Атлетіко, і він буде там стільки, скільки захоче.Ми говорили під час цього Клубного чемпіонату світу. Ми завжди розмовляємо. Я ставлю йому багато запитань.

Моя мета — одного разу повернутися в Європу на найвищому футбольному рівні. Але в будь-якому випадку, у мене є величезна прихильність до гравців і Фламенгу.

Багато колишніх гравців Атлетіко зараз тренують: Габі, Торрес, Годін хоче тренувати.

- Також Арда Туран у донецькому Шахтарі. Зрештою, як я вже сказав, "Чоло" змінив наше життя, наш спосіб мислення, він дав нам дуже багато. Сімеоне надихнув нас піти його стопами. Він був, без сумніву, одним із моїх найбільших натхненників", — сказав Філіпе Луїс.

Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче перехопити в Манчестер Сіті таланта Фламенгу.