Англія

Фулбек Веслі може перебратися до чемпіонату Англії.

Брайтон готовий поборотися з Манчестер Сіті за правого захисника Фламенгу Веслі, передає видання The Telegraph.

Повідомляється, що "мартини" вже запропонували близько 20-ти млн фунтів стерлінгів за 21-річного бразильця. Фламенгу готовий відпустити свого талановитого виконавця, знаючи про його намір переїхати до Європи.

Однак, раніше завершення Клубного чемпіонату світу-2025, в якому "червоно-чорні" беруть участь, Веслі клубної прописки не змінить. Також наразі невідомо, чи буде прийнято пропозицію Брайтона.

Манчестер Сіті розглядав бразильця як довгострокову заміну Кайлу Вокеру. Колишній капітан "містян" нещодавно отримав пропозицію від Фенербахче, після чого в боротьбу за нього вступив Евертон.

На рахунку Веслі три гола й п'ять асистів у 132-х матчах за Фламенгу в усіх турнірах. У березні 2025 року фулбек дебютував за збірну Бразилії, взявши участь у двох протистояннях.