Іспанія

Аргентинський захисник може приєднатися до андалузького клубу на правах вільного агента

Севілья зацікавлена у підписанні аргентинського захисника Ніколаса Тальяфіко, який покидає Ліон після завершення контракту. Про початок переговорів повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт 32-річного Тальяфіко з Ліоном добігає кінця 30 червня, і гравець стане вільним агентом. У французький клуб він перебрався влітку 2022 року з Аякса за 4,2 мільйона євро. Раніше у своїй кар’єрі футболіст виступав за Індепендьєнте, Банфілд і іспанську Мурсію.

У сезоні-2024/25 аргентинець провів 33 матчі, в яких відзначився 5 голами і 1 результативною передачею. Попри вік, Тальяфіко залишається стабільним гравцем основи і має досвід виступів у Лізі 1, Лізі чемпіонів та збірній Аргентини.

Ситуація у Ліоні також сприяє його відходу: клуб був переведений у Лігу 2 через фінансові проблеми. Наразі триває апеляційний процес, але багато гравців готуються залишити команду в разі пониження в класі.