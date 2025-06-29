"Нерадзуррі" близькі до придбання Онеста Аханора.
Онест Аханор, Getty Images
29 червня 2025, 14:14
Аталанта впевнена в здійсненні трансферу лівого захисника/півзахисника Дженоа Онеста Аханора, передає журналіст Ніколо Скіра.
Очікується, що "нерадзуррі" підпишуть із 17-річним італійцем нігерійського походження контракт за схемою "3+2". За свого вихованця "россоблу" мають отримати 20 млн євро з бонусами.
Сезон-2024/25 став для Аханора першим на найвищому рівні. Наприкінці вересня 2024-го Онест дебютував за Дженоа в Серії А, у підсумку провівши шість матчів і записавши на свій рахунок один асист.
У клубі з Бергамо він має замінити свого колегу за позицією Маттео Руджері, щодо трансферу якого нещодавно домовився мадридський Атлетіко.