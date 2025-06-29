Італія

"Нерадзуррі" близькі до придбання Онеста Аханора.

Аталанта впевнена в здійсненні трансферу лівого захисника/півзахисника Дженоа Онеста Аханора, передає журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що "нерадзуррі" підпишуть із 17-річним італійцем нігерійського походження контракт за схемою "3+2". За свого вихованця "россоблу" мають отримати 20 млн євро з бонусами.

Сезон-2024/25 став для Аханора першим на найвищому рівні. Наприкінці вересня 2024-го Онест дебютував за Дженоа в Серії А, у підсумку провівши шість матчів і записавши на свій рахунок один асист.

У клубі з Бергамо він має замінити свого колегу за позицією Маттео Руджері, щодо трансферу якого нещодавно домовився мадридський Атлетіко.