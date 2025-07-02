Іспанія

Мадридці поповнили свій склад чемпіоном Європи.

Атакувальний півзахисник/лівий вінгер Алекс Баена попрощався з Вільярреалом заради Атлетіко, передає офіційний сайт мадридського клубу.

"Рохібланкос" підписали розрахований до кінця червня 2023-го договір про співпрацю з 23-річним іспанцем. Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що на переході свого вихованця колишній клуб гравця заробив 45+5 млн євро.

На рахунку Баени 26 голів і 40 асистів у 148-ми матчах за Вільярреал у всіх турнірах. У сезоні-2020/21 Алекс допоміг рідному для нього клубу виграти Лігу Європи.

Зі збірною Іспанії у 2024 році виконавець виграв Євро, а з U-23 національної команди — Олімпіаду.

Нагадаємо, нещодавно Атлетіко посилився півзахисником Аталанти.