Іспанія

Замість переходу до "блаугранас" гравець підписав нову, довгострокову угоду з рідним для нього клубом.

22-річний вінгер продовжив контракт з Атлетіком до літа 2035 року, поставивши крапку в багатомісячних трансферних чутках і завдавши болючого удару по надіях Барселони, яка активно боролася за його підпис.

💥 Nico Williams renueva con el Athletic Club hasta 2035.



El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas diez temporadas y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%. #NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 4, 2025

Новий контракт передбачає значне збільшення клаусули — понад 50% від попередньої суми, що робить потенційний викуп гравця ще складнішим. У клубному відео Вільямс заявив:

"Коли потрібно приймати рішення, я прислухаюся до свого серця. Я там, де хочу бути, зі своїми людьми, це мій дім. Aupa Athletic!"

Вихованець клубу, Ніко пройшов шлях від академії до головної команди, дебютувавши в 2021 році. З того часу він провів 167 матчів, забив 31 гол і став важливим елементом атакувальної гри Атлетіка. Він також виграв Кубок Іспанії, допоміг команді пробитися в єврокубки, а в складі збірної Іспанії став чемпіоном Євро-2024 та був визнаний MVP фіналу.

Раніше Атлетік вже продовжив угоди з Ойханом Сансетом, Унаєм Сімоном, Ернесто Вальверде та Іньякі Вільямсом.

Для Барселони це серйозний удар. Каталонці двічі поспіль намагалися підписати Ніко, зокрема цього літа, коли повідомлялось про досягнення особистої домовленості. Але Атлетіку вдалося зберегти свою зірку.