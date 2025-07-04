Іспанія

Каталонці не впевнені, що зможуть зареєструвати вінгера через фінансові обмеження.

Барселона дедалі менше вірить у можливість підписання вінгера Атлетіка Ніко Вільямса. За інформацією Marca, керівництво клубу вже не так оптимістично налаштоване, як кілька днів тому.

Головною перешкодою для трансферу залишаються фінансові обмеження та неможливість гарантувати реєстрацію гравця — саме цього вимагає сам футболіст перед укладенням контракту.

Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас раніше прямо заявив, що Барселона наразі не має можливості заявити Вільямса через проблеми з лімітом зарплат.

Попри зацікавленість у талановитому вінгері, каталонці можуть бути змушені відмовитися від угоди, якщо не вдасться знайти фінансовий маневр.

Раніше Атлетік офіційно звинуватив Барселону у махінаціях та прагне заблокувати трансфер Ніко Вільямса.