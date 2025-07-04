Зацікавленим у придбанні талановитого гравця клубам буде непросто домовитися про трансфер.
Ніко Вільямс, Getty Images
04 липня 2025, 15:18
Лівий вінгер Ніко Вільямс оновив свою угоду з Атлетіком Більбао, практично унеможлививши відхід із рідного для нього клубу влітку 2025 року.
Новий контракт із 22-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2035-го. За даними журналіста Фабріціо Романо, договір про співпрацю між сторонами включає й клаусулу в розмірі приблизно 95-100 млн євро.
Нагадаємо, до останнього за перехід Вільямса боролася Барселона. Фінансові обмеження й неможливість гарантувати Ніко реєстрацію, чого той вимагав від "блаугранас", стали на заваді гранда.
Раніше іспанська Ла Ліга оприлюднила календар сезону-2025/26.