Іспанія

Зацікавленим у придбанні талановитого гравця клубам буде непросто домовитися про трансфер.

Лівий вінгер Ніко Вільямс оновив свою угоду з Атлетіком Більбао, практично унеможлививши відхід із рідного для нього клубу влітку 2025 року.

Новий контракт із 22-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2035-го. За даними журналіста Фабріціо Романо, договір про співпрацю між сторонами включає й клаусулу в розмірі приблизно 95-100 млн євро.

Нагадаємо, до останнього за перехід Вільямса боролася Барселона. Фінансові обмеження й неможливість гарантувати Ніко реєстрацію, чого той вимагав від "блаугранас", стали на заваді гранда.

Раніше іспанська Ла Ліга оприлюднила календар сезону-2025/26.