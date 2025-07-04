Іспанія

Триразовий переможець Ліги Європи увійшов до тренерського штабу рідного клубу.

37-річний Вісенте Іборра оголосив про завершення ігрової кар’єри та приєднався до тренерського штабу Леванте. Колишній капітан та символ клубу стане асистентом головного тренера Хуліана Калеро в Ла Лізі.

Іборра провів 17 професійних сезонів, виступаючи за Севілью, Лестер, Вільярреал, Олімпіакос та Леванте. Його кар'єра була сповнена не лише лідерства, а й важливих трофеїв:

- 3-разовий переможець Ліги Європи з Севільєю (2014, 2015, 2016)

- Володар Кубка Англії з Лестером (2021)

- Фіналіст Ліги Європи з Вільярреалом (2021)

- Більше 500 офіційних матчів у професійному футболі

На прощальній пресконференції Іборра згадав найемоційніші моменти кар'єри, подякувавши родині, партнерам і всім клубам, де виступав. Особливо — Леванте, який назвав клубом свого життя:

"Я прибув до Леванте у 15 років — це мій інший дім. Тут я жив, мріяв і страждав. Але ми не змогли б жити без нашого клятого Леванте, чи не так?", — звернувся він до співробітника клубу просто під час виступу.

Іборра також підтвердив своє бажання стати тренером у майбутньому, а нині розпочинає нову главу поруч із рідною командою.