У іспанців все в порядку з правим флангом оборони.
Дензел Думфріс, getty images
07 липня 2025, 16:22
Каталонська Барселона не зацікавлена в трансфері правого фулбека міланського Інтера Дензела Думфріса. Про це повідомляє іспанське видання Marca.
За інформацією джерела, в Барсі не бачать сенсу запрошувати в команду 29-річного нідерландця через повну довіру до француза Жюля Кюнде.
Зазначається, що головний тренер "блаугранас" Гансі Флік також розраховує на вихованця "Ла Масії" Ектора Форта, сподіваючись на суттєвий прогрес 18-річного іспанця.
Минулого сезону Жуль Кюнде відіграв за Барселону 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач. В свою чергу Ектор Форт провів за "синьо-гранатових" 20 матчів і отримав одну жовту картку.
Раніше повідомлялося, що Барселона виявляла інтерес до Думфріса.