Іспанія

У іспанців все в порядку з правим флангом оборони.

Каталонська Барселона не зацікавлена в трансфері правого фулбека міланського Інтера Дензела Думфріса. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, в Барсі не бачать сенсу запрошувати в команду 29-річного нідерландця через повну довіру до француза Жюля Кюнде.

Зазначається, що головний тренер "блаугранас" Гансі Флік також розраховує на вихованця "Ла Масії" Ектора Форта, сподіваючись на суттєвий прогрес 18-річного іспанця.

Минулого сезону Жуль Кюнде відіграв за Барселону 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач. В свою чергу Ектор Форт провів за "синьо-гранатових" 20 матчів і отримав одну жовту картку.

Раніше повідомлялося, що Барселона виявляла інтерес до Думфріса.