24-річний футболіст може посилити каталонський клуб.
Ніколас Джексон, Getty Images
09 липня 2025, 13:29
У Барселоні хочуть мати більше варіантів у лінії нападу. Клуб вивчає різні можливості, і на радарі "синьо-гранатових" опинився форвард Ніколас Джексон з Челсі.
Позиції 24-річного сенегальця в лондонській команді похитнулися після підписання Ліама Делапа і Жуана Педро. Це може підштовхнути Джексона до зміни клубу.
Як повідомляє Fichajes, Барселона може взяти Джексона в оренду. Каталонський клуб стежить за нападником, але ще не починав переговори, зазначає джерело.
За Челсі Ніколас Джексон провів 81 матч, в яких забив 30 голів і віддав 12 результативних передач на партнерів.
Раніше повідомлялося, що Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС.