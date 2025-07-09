Іспанія

24-річний футболіст може посилити каталонський клуб.

У Барселоні хочуть мати більше варіантів у лінії нападу. Клуб вивчає різні можливості, і на радарі "синьо-гранатових" опинився форвард Ніколас Джексон з Челсі.

Позиції 24-річного сенегальця в лондонській команді похитнулися після підписання Ліама Делапа і Жуана Педро. Це може підштовхнути Джексона до зміни клубу.

Як повідомляє Fichajes, Барселона може взяти Джексона в оренду. Каталонський клуб стежить за нападником, але ще не починав переговори, зазначає джерело.

За Челсі Ніколас Джексон провів 81 матч, в яких забив 30 голів і віддав 12 результативних передач на партнерів.

Раніше повідомлялося, що Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС.