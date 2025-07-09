Тоттенгем не отримував пропозицій від Атлетіко щодо Крістіана Ромеро.

"Шпори" не розглядають відхід захисника, аргентинця вважають ключовим гравцем, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Атлетіко на даний момент не просунувся в переговорах. У самого Ромеро немає домовленості щодо особистих умов з жодним клубом.

У минулому сезоні Ромеро провів 18 матчів в АПЛ і забив один м'яч. 

Раніше повідомлялося, що Де Пауль погодився перейти в Інтер Маямі.