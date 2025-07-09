Іспанія

У Атлетіко майже немає шансів, щоб придбати аргентинця.

Тоттенгем не отримував пропозицій від Атлетіко щодо Крістіана Ромеро.

"Шпори" не розглядають відхід захисника, аргентинця вважають ключовим гравцем, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Атлетіко на даний момент не просунувся в переговорах. У самого Ромеро немає домовленості щодо особистих умов з жодним клубом.

У минулому сезоні Ромеро провів 18 матчів в АПЛ і забив один м'яч.

Раніше повідомлялося, що Де Пауль погодився перейти в Інтер Маямі.