Іспанія

Німець буде чекати до січня.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген має намір відхиляти всі пропозиції від інших клубів, принаймні, до січня наступного року. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, в січні німецький голкіпер може змінити команду з метою отримання необхідної ігрової практики напередодні чемпіонату світу 2026 року.

"Синьо-гранатові" готові відпустити тер Штегена, оскільки більшою мірою розраховують на новоспеченого воротаря Жоана Гарсію. Однак німець вважає, що здатний виграти конкуренцію.

При цьому, футболіст злий на каталонців за витік інформації, що негативно впливає на його репутацію.

Раніше повідомлялося, що Інтер може придбати тер Штегена.