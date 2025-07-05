Італія

Німець може переїхати до Мілану.

Досвідчений воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген може перейти до міланського Інтера. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, якщо цього літа основний голкіпер "нерадзуррі" Янн Зоммер вирішить змінити клубну прописку, на його місце буде запрошений 33-річний німець. Наразі швейцарець серйозно розмірковує над пропозицією від стамбульського Галатасараю, який шукає заміну Фернандо Муслері.

Зазначається, що тер Штеген не проти піти з Барселони через напружені стосунки з керівництвом каталонського клубу.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Минулого сезону Марк-Андре тер Штеген через важку травму провів за Барселону лише дев'ять матчів, пропустивши 11 м'ячів та одного разу відігравши "на нуль".