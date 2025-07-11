Іспанія

Позитивний тест взяли після матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Захисник та капітан Атлетіка Єрай Альварес був відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Про це повідомив сам футболіст у своїх соціальних мережах.

Позитивний тест у футболіста взяли після матчу 1/2 фіналу Ліги Європи-2024/25 проти Манчестер Юнайтед у травні цього року.

За словами 30-річного іспанця, заборонена речовина потрапила до його організму через ліки проти алопеції.

"Кілька тижнів тому мені повідомили, що мій допінг-тест, зданий після першого півфінального матчу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед, виявився позитивним. Отримати подібну новину — це дуже важкий удар. Чесно кажучи, я не можу в це повірити, враховуючи, що ніколи у своєму житті я не вживав заборонених речовин.

З того часу, як переміг свою хворобу, я роками лікувався від алопеції. Після вивчення ситуації ми встановили, що позитивний результат був отриманий через те, що я ненавмисно прийняв профілактичний засіб від випадання волосся, що містить заборонену речовину.

Дисциплінарний розгляд на даний момент перебуває на стадії розслідування і має конфіденційний характер, тому я тимчасово усунений і не маю права робити будь-які додаткові публічні заяви.

Хочу сказати всім вам, що мені дуже сумно через цю ситуацію, але за підтримки клубу я працюю над своїм захистом і впевнений, що зможу повернутися на поле якнайшвидше. Як тільки процес буде завершено, я надам всі необхідні пояснення.

Я хочу подякувати Атлетіку за їх підтримку, надану з самого початку, і висловити свою довіру правосуддю та спортивним організаціям", — написав Альварес.

Водночас прес-служба "басків" опублікувала заяву, підтвердивши цю інформацію.

"Атлетік шкодує про людську помилку Єрая і висловлює йому повну підтримку. Гравець опублікував повідомлення в соціальних мережах, в якому пояснив, що до позитивного результату під час перевірки УЄФА привела помилка, допущена під час лікування його алопеції.

Атлетік повністю підтримує Єрая і висловлює абсолютну довіру органам, відповідальним за розгляд справи", — сказано у заяві клубу.

Минулого сезону Альварес провів 29 матчів, у яких забив два м'ячі. Загалом на рахунку Єрая 257 матчів за "басків" — це його єдиний клуб у кар'єрі — він забив п'ять голів та віддав чотири асисти.