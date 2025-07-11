Футбольний клуб Барселона визначив Маркуса Рашфорда пріоритетною трансферною ціллю цього літа. За повідомленням видання Football Espana, після невдалої спроби підписати Луїса Діаса з Ліверпуля, каталонський клуб змістив фокус на нападника Манчестер Юнайтед.

Як стало відомо, тренер Хансі Флік уже дав "зелене світло" керівництву клубу на підписання 27-річного англійця. Спортивний директор Барселони Деко веде активні перемовини з агентами гравця та представниками Манчестер Юнайтед.

Барселона планує орендувати Рашфорда з правом викупу до літа 2026 року. Сам футболіст готовий піти на суттєве зменшення своєї зарплати, аби вкластися у жорсткий ліміт зарплат, встановлений у Ла Лізі. 

Манчестер Юнайтед натомість наполягає на повноцінному трансфері вже цього літа та оцінює свого вихованця у близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. 

Нагадаємо, раніше Барселона намагалася підписати Ніко Вільямса та Луїса Діаса, але обидва варіанти зірвалися: Вільямс залишився в Атлетіко, а Ліверпуль відмовився від переговорів щодо Діаса