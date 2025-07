Футбольний клуб Барселона визначив Маркуса Рашфорда пріоритетною трансферною ціллю цього літа. За повідомленням видання Football Espana, після невдалої спроби підписати Луїса Діаса з Ліверпуля, каталонський клуб змістив фокус на нападника Манчестер Юнайтед.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Hansi Flick has given “green light” to Marcus Rashford’s arrival, reports @MatteMoretto 🗞️



“New contacts are expected in the coming days,” he says. “Rashford prioritizes Barcelona, and the negotiation could progress in the coming weeks.” 💬 pic.twitter.com/Hnd9FJ7Ka5