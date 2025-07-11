Іспанія

Форвард готовий піти на зменшення особистих фінансових умов заради переходу.

Футбольний клуб Барселона визначив Маркуса Рашфорда пріоритетною трансферною ціллю цього літа. За повідомленням видання Football Espana, після невдалої спроби підписати Луїса Діаса з Ліверпуля, каталонський клуб змістив фокус на нападника Манчестер Юнайтед.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Hansi Flick has given “green light” to Marcus Rashford’s arrival, reports @MatteMoretto 🗞️



“New contacts are expected in the coming days,” he says. “Rashford prioritizes Barcelona, and the negotiation could progress in the coming weeks.” 💬 pic.twitter.com/Hnd9FJ7Ka5 — 433 (@433) July 10, 2025

Як стало відомо, тренер Хансі Флік уже дав "зелене світло" керівництву клубу на підписання 27-річного англійця. Спортивний директор Барселони Деко веде активні перемовини з агентами гравця та представниками Манчестер Юнайтед.

Барселона планує орендувати Рашфорда з правом викупу до літа 2026 року. Сам футболіст готовий піти на суттєве зменшення своєї зарплати, аби вкластися у жорсткий ліміт зарплат, встановлений у Ла Лізі.

Манчестер Юнайтед натомість наполягає на повноцінному трансфері вже цього літа та оцінює свого вихованця у близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Барселона намагалася підписати Ніко Вільямса та Луїса Діаса, але обидва варіанти зірвалися: Вільямс залишився в Атлетіко, а Ліверпуль відмовився від переговорів щодо Діаса.