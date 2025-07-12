Іспанія

Цікаво, чи цього власного вихованця теж із часом викупить Реал?

Добігає до завершення трансфер іспанського флангового захисника Бенфіки Альваро Каррераса до мадридського Реала за 50 млн євро.

І таким чином вихованець академії "галактікос" повертається рідного клубу.

Водночас у зворотньому напрямку напередодні вирушив ще один гравець молодіжної команди "бланкос" — іспанець Рафаель Обрадор, який також грає ліворуч у захисті.

21-річний виконавець підписав контракт до 2030 року, а його придбання коштувало Бенфіці 5 млн євро.

Реал при цьому вже традиційно залишив за собою опцію зворотнього викупу на майбутнє.

У минулому сезоні Обрадор зіграв 34 матчі та віддав один гольовий пас на молодіжному рівні. За основну команду мадридців він не дебютував.