Рафаель Обрадор, x.com/SLBenfica
12 липня 2025, 11:09
Добігає до завершення трансфер іспанського флангового захисника Бенфіки Альваро Каррераса до мадридського Реала за 50 млн євро.
І таким чином вихованець академії "галактікос" повертається рідного клубу.
Водночас у зворотньому напрямку напередодні вирушив ще один гравець молодіжної команди "бланкос" — іспанець Рафаель Обрадор, який також грає ліворуч у захисті.
21-річний виконавець підписав контракт до 2030 року, а його придбання коштувало Бенфіці 5 млн євро.
Реал при цьому вже традиційно залишив за собою опцію зворотнього викупу на майбутнє.
У минулому сезоні Обрадор зіграв 34 матчі та віддав один гольовий пас на молодіжному рівні. За основну команду мадридців він не дебютував.