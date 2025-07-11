Сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро.
Альваро Каррерас, Getty Images
11 липня 2025, 11:36
Захисник Бенфіки Альваро Каррерас найближчим часом стане гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 22-річного іспанця за 50 мільйонів євро.
При цьому наголошується, що виплату від "вершкових" буде здійснено кількома платежами, замість одного траншу, який передбачений у клаусулі.
Трансфер футболіста завершиться після відповіді від Манчестер Юнайтед, який має опцію зворотного викупу гравця.
Минулого сезону Каррерас провів 50 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.
Раніше Лука Модрич зворушливо попрощався із мадридським Реалом після Клубного чемпіонату світу-2025.