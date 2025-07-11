Іспанія

Сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро.

Захисник Бенфіки Альваро Каррерас найближчим часом стане гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 22-річного іспанця за 50 мільйонів євро.

При цьому наголошується, що виплату від "вершкових" буде здійснено кількома платежами, замість одного траншу, який передбачений у клаусулі.

Трансфер футболіста завершиться після відповіді від Манчестер Юнайтед, який має опцію зворотного викупу гравця.

Минулого сезону Каррерас провів 50 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

Раніше Лука Модрич зворушливо попрощався із мадридським Реалом після Клубного чемпіонату світу-2025.