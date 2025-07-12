Іспанія

До 18-річчя футболіст Барселони вже на перших шпальтах Transfermarkt.

У свої 17 років Ламін Ямал продовжує показувати гідні результати на футбольному полі, і його досягнення вже вражають. За даними Transfermarkt, він є абсолютним рекордсменом у двох значущих категоріях, що підкреслюють його непересічний талант та вплив на світовий футбол.

Ямал впевнено очолив рейтинг футболістів за кількістю офіційних матчів, проведених до досягнення 18-річного віку. На його рахунку феноменальні 127 матчів за клуб та національну збірну. Це свідчить про його виняткову витривалість, постійну готовність до гри та довіру тренерського штабу з наймолодших років.

Другий рейтинг, який також очолив Ямал, стосується ринкової вартості футболістів віком до 18 років. За даними Transfermarkt, його трансферна оцінка становить дивовижні 200 мільйонів євро.

Ці вражаючі дані лише підтверджують, що Ламін Ямал – не просто перспективний гравець, а вже повноцінна зірка світового футболу, якій пророкують блискуче майбутнє.