Іспанія

Склад клубу Ла Ліги поповнив Габріель Суасо.

Лівий захисник Габріель Суасо підписав контракт із Севільєю, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 27-річним чилійцем розраховано до кінця червня 2028-го. Свій колишній клуб, а саме Тулузу, гравець залишив на правах вільного агента.

Суасо залишив рідний для нього Коло-Коло в січні 2023 року. Склад представника Ліги 1 Габріель поповнив безкоштовно. На рахунку захисника три гола й 13 асистів у 97-ми матчах за Тулузу в усіх турнірах.

Виконавець також відзначився трьома гольовими передачами у 35-ти поєдинках за збірну Чилі.