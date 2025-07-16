Іспанія

Американський опорник залишив Реал Бетіс.

Опорний півзахисник Джонні Кардосо попрощався з Реалом Бетіс заради переходу до мадридського Атлетіко, передає офіційний сайт "рохібланкос".

Контракт із 23-річним американцем бразильського походження (також має італійський паспорт) розраховано до кінця червня 2030-го. За даними журналіста Ніколо Скіри, столичний клуб виклав за гравця 30 млн євро + бонуси.

У січні 2024 року Кардосо перейшов із рідного для нього Інтернасьйонала до Реала Бетіс (6 млн). На рахунку опорника п'ять голів і три асисти в 65-ти матчах за "зелено-білих" у всіх турнірах.

Джонні провів 22 поєдинки за збірну США. Він двічі виграв Лігу націй КОНКАКАФ.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко також посилиться талановитим аргентинським плеймейкером.