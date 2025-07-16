Іспанія

Мадридський клуб дорого оцінює Луніна, що ускладнює переговори за його трансфер.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів ще одного іспанського клубу – Бетіса. Про це повідомляє Butfootballclub.

За інформацією джерела, Реал Бетіс виявив бажання підписати українського воротаря, але головною перепоною для можливого трансферу є фінансова сторона питання. Бюджет Бетіса обмежений, у той час як мадридський клуб високо оцінює Луніна.

Напередодні стало відомо, що Луніним також цікавиться Вільярреал. Крім того, агент голкіпера Жорже Мендеш вже почав пошуки нового клубу для свого клієнта.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив з "сухими" воротами, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".

Раніше цієї весни з’являлися чутки про інтерес до Луніна з боку французького ПСЖ. Проте через зміни в ситуації з основним воротарем ПСЖ – Джанлуїджі Доннаруммою – переговори не просунулися, і зараз ПСЖ сфокусовані на утриманні італійця.

Журналіст Маттео Моретто підтвердив, що Вільярреал звернувся до Реала з пропозицією про трансфер Луніна, а Реал Бетіс також перебуває в гонці за гравцем. Обидва клуби мають обмежений бюджет, а Реал вимагає значну суму за воротаря, який завжди надійно підміняв Тібо Куртуа.