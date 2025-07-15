Іспанія

Вільярреал спробує підписати українського воротаря.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє DAZN із посиланням на журналіста Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Вільярреал, який хоче скористатися бажанням футболіста змінити клуб через нестачу ігрової практики.

Також зазначається, що "жовта субмарина" готова гарантувати Луніну місце у стартовому складі у найпрестижнішому клубному турнірі.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, з яких шість на нуль при 19 пропущених м'ячах.