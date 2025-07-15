Вільярреал спробує підписати українського воротаря.
Андрій Лунін, Getty Images
15 липня 2025, 08:18
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє DAZN із посиланням на журналіста Маттео Моретто.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Вільярреал, який хоче скористатися бажанням футболіста змінити клуб через нестачу ігрової практики.
Також зазначається, що "жовта субмарина" готова гарантувати Луніну місце у стартовому складі у найпрестижнішому клубному турнірі.
Минулого сезону Лунін провів 14 матчів, з яких шість на нуль при 19 пропущених м'ячах.