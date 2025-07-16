Іспанія

20-річний Владислав Крапивцов закріпився у складі іспанського клубу.

AS повідомляє, що Жирона не планує підсилювати воротарську лінію у нинішнє трансферне вікно — ця позиція вважається повністю укомплектованою.

Основним голкіпером клубу залишиться досвідчений аргентинець Пауло Гассаніга, а першим резервом стане 20-річний українець Владислав Крапивцов — воротар, який вже зарекомендував себе на тренуваннях і вважається майбутнім Жирони. Його не розглядають для оренди, оскільки в клубі переконані: йому потрібно залишатися в команді й бути інтегрованим до складу. Третім номером, як і раніше, буде Хуан Карлос.

Гассаніга став беззаперечним основним воротарем Жирони. Після трансферу до клубу він провів 28 матчів у своєму дебютному сезоні, став основним з жовтня. У сезоні 2023–24 він відіграв усі 38 матчів Ла Ліги. Торік грав регулярно, пропустив лише два поєдинки в кінці — коли команда вже не мала турнірних завдань. Якщо уникатиме травм, він, найімовірніше, проведе весь турнір.

Крапивцов дебютував в останні два матчі попереднього сезону й заслужив довіру клубу. Спортивний директор Жирони не сумнівається в його талантах: "Влад слугуватиме надійним другим воротарем і здатен підмінити Гассанігу в будь-який момент". Однак це не означає конкуренцію за статус першого номера — Крапивцов готується до ролі другого номеру, а його розвиток і підтримка стануть важливою інвестицією клубу.