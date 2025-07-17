З 33-річним футболістом можуть розірвати контракт.
Оріоль Ромеу, Getty Images
17 липня 2025, 12:55
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не розраховує на 33-річного півзахисника Оріоля Ромеу, який провів минулий сезон у Жироні на правах оренди.
Каталонський клуб не має наміру продовжувати контракт з футболістом, який закінчується в 2026 році. Крім того, не виключено, що синьо-гранатові можуть достроково розірвати трудову угоду з Ромеу.
При цьому, на 33-річного гравця розраховує головний тренер Жирони Мічел Санчес.
У складі Барселони Оріоль взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Ямал отримав легендарний №10 в Барселоні.