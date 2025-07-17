Іспанія

З 33-річним футболістом можуть розірвати контракт.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не розраховує на 33-річного півзахисника Оріоля Ромеу, який провів минулий сезон у Жироні на правах оренди.

Каталонський клуб не має наміру продовжувати контракт з футболістом, який закінчується в 2026 році. Крім того, не виключено, що синьо-гранатові можуть достроково розірвати трудову угоду з Ромеу.

При цьому, на 33-річного гравця розраховує головний тренер Жирони Мічел Санчес.

У складі Барселони Оріоль взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Ямал отримав легендарний №10 в Барселоні.