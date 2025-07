Барселона офіційно оголосила, що вінгер Ламін Ямал виступатиме під 10-м номером у новому сезоні. Про це повідомила пресслужба клубу.

Раніше юний 18-річний талант грав під номером 19.

Our new No. 10 pic.twitter.com/OtaCSGPj6t