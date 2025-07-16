Іспанія

Найцінніший футболіст світу замінив 19-й номер на символічну "десятку".

Барселона офіційно оголосила, що вінгер Ламін Ямал виступатиме під 10-м номером у новому сезоні. Про це повідомила пресслужба клубу.

Раніше юний 18-річний талант грав під номером 19.

Our new No. 10 pic.twitter.com/OtaCSGPj6t — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025

Минулого сезону Ямал став одним із лідерів команди: провів 35 матчів у Ла Лізі, забив дев’ять голів і віддав 13 результативних передач, ставши найкращим асистентом чемпіонату.

Зазначимо, що Ямал вважається найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt — його ринкова вартість оцінюється у 200 мільйонів євро, що є рекордом для Ла Ліги.