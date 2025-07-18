Іспанія

Моліна, Ліно та Галлагер на трансферному ринку через ліміт гравців поза ЄС.

Мадридський Атлетіко змушений розлучитися з кількома гравцями, щоб відповідати вимогам Ла Ліги щодо ліміту футболістів, які не є громадянами країн Євросоюзу. За інформацією Mundo Deportivo, після підписання аргентинського півзахисника Тьяго Альмади клуб перевищив ліміт у три таких гравці, дозволений регламентом чемпіонату Іспанії.

Щоб уникнути порушень, Атлетіко виставив на продаж захисника Науеля Моліну, вінгера Самуеля Ліно та півзахисника Конора Галлагера. Ці гравці, які не мають громадянства країн ЄС, стали кандидатами на вихід, хоча всі вони відігравали важливу роль у команді Дієго Сімеоне. У попередньому сезоні Ла Ліги Атлетико посів третє місце, поступившись Барселоні та Реалу.

Новий сезон чемпіонату Іспанії стартує 15 серпня, і клуб прагне врегулювати склад до початку турніру, щоб відповідати всім вимогам та зберегти конкурентоспроможність.