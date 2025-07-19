Іспанія

Сподіваються скористатись моментом із невизначеним майбутнім гравця Реала.

Іспанський центральний півзахисник Даніель Себальйос виступає в складі мадридського Реала ще з літа 2017 року, але за цей час уже встиг пограти два сезони на правах оренди в лондонському Арсеналі й усе одно не може вважатись основним футболістом "галактікос".

Після приходу на посаду головного тренера Хабі Алонсо — так тим паче. Клуб вирішив виставити 28-річного виконавця на трансфер.

Але пропозицій щодо Дані Реал наразі отримував не надто багато.

Одна з них — від рідного для футболіста севільського Бетіса, звідки він і перейшов до мадридського клубу за 16,5 млн євро свого часу.

"Зелено-білі" вже підготували для свого колишнього футболіста контракт до 2029 року, і незабаром планують розпочати перемовини з Реалом.

Севільський колектив орієнтуватиметься на максимум 10 млн євро вартості трансферу.

У минулому сезоні Себальйос відіграв 45 матчів (2058 хвилин) та зробив два асисти.