Іспанія

Час Андрію вибиратися з "теплої ванни".

Мадридський Реал цього літа готує продаж трьох гравців основної команди серед яких є український воротар Андрій Лунін. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, окрім 26-річного українця, "королівський" клуб готовий розглянути пропозиції по Дані Себальйосу та Родріго, які не вписуються у проект головного тренера Хабі Алонсо.

Зазначається, що Лунін дуже незадоволений відсутністю ігрової практики на Клубному чемпіонаті світу та вже повідомив своєму агенту Жорже Мендешу про бажання змінити клубну прописку під час цього трансферного вікна.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін провів за Реал 14 матчів, у 6 з яких залишив ворота "сухими", загалом пропустивши 19 голів.

Раніше повідомлялося, що Лунін не хоче знову бути другим номером у Реалі.