Іспанія

Хабі Алонсо та керівництво зробили вибір — нові лідери вже готуються до старту сезону.

Мадридський Реал оновив свою капітанську групу після відходу Луки Модрича та Лукаса Васкеса, чиї контракти завершилися минулими вихідними. Обидва були частиною лідерського складу команди, а Модрич — головним капітаном.

Новим капітаном "вершкових" став Дані Карвахаль. Іспанський захисник був віце-капітаном у сезоні 2024/25, який, утім, пропустив через важку травму хрестоподібної зв’язки. Його заступником тепер стане уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде, який також входив до капітанського пулу.

Як повідомляє Diario AS, третім капітаном стане бельгійський голкіпер Тібо Куртуа, а четвертим — бразилець Вінісіус Жуніор. Обоє приєдналися до Реала ще у 2018 році, провівши в клубі по сім сезонів.

Призначення Вінісіуса викликає особливу увагу, оскільки переговори щодо його нового контракту наразі зупинилися. Більше того, за чутками, саудівські клуби готують рекордну пропозицію, аби спокусити бразильця на перехід. Втім, Реал не планує продавати одного з головних лідерів, а довіра до Віні у вигляді капітанської пов’язки лише підкреслює серйозність намірів клубу.

Рішення про нових капітанів було ухвалене керівництвом клубу спільно з новим головним тренером Хабі Алонсо. Всі четверо гравців мають стати голосами в роздягальні та обличчям Реала у сезоні 2025/26, який стартує вже в серпні.