Іспанія

Іспанець французького походження провів понад 200 матчів за клуб із Більбао.

Атлетік Більбао зробив усну пропозицію Ан-Насру щодо центрального захисника Емеріка Лапорта, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 31-річний іспанець вибув із проєкту клубу з Ер-Ріяда. Учасник Ла Ліги в свою чергу наполягає на поверненні гравця.

Лапорт дебютував за Атлетік наприкінці листопада 2012 року. Загалом на його рахунку десять голів і шість асистів у 222-х матчах за "левів" у всіх турнірах. Із клубом із Більбао він виграв Суперкубок Іспанії-2015.

Наприкінці січня 2018-го Манчестер Сіті придбав Емеріка за 65 млн євро. Після понад п'яти років у складі "містян" оборонець перебрався до Ан-Насра, підписавши трирічний контракт (27.5 млн).

У 69-ти поєдинках за клуб з Ер-Ріяда іспанець відзначився дев'ятьма голами та одним асистом. Нещодавно майбутнє центрбека пов'язували з Ювентусом.