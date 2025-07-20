Іспанія

Діаспора представників південноамериканської країни в Севільї збільшиться.

Аргентинський центральний захисник Велеса Дієго Валентін Гомес цієї зими вже був близьким до переїзду в Європу, коли за ним активно полював фріульський Удінезе та навіть устиг домовитись про трансфер, але в підсумку угода так і не була оформлена.

22-річний виконавець у підсумку розпочав сезон місцевого футболу із затримкою в два місяці, тому до цього моменту встиг награти лише 15 матчів.

А вже цього літа на нього очікує чергова можливість переїхати до Європи.

Севільський Бетіс запропонував прямий трансфер за 6,5 млн євро, тоді як Удінезе розраховував на оренду з правом викупу за 10 млн євро.

"Живі" гроші виявились для Велеса більш привабливими, і незабаром їхній футболіст підпише контракт строком до 2030 року.