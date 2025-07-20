Діаспора представників південноамериканської країни в Севільї збільшиться.
Валентін Гомес, Getty Images
20 липня 2025, 11:52
Аргентинський центральний захисник Велеса Дієго Валентін Гомес цієї зими вже був близьким до переїзду в Європу, коли за ним активно полював фріульський Удінезе та навіть устиг домовитись про трансфер, але в підсумку угода так і не була оформлена.
22-річний виконавець у підсумку розпочав сезон місцевого футболу із затримкою в два місяці, тому до цього моменту встиг награти лише 15 матчів.
А вже цього літа на нього очікує чергова можливість переїхати до Європи.
Севільський Бетіс запропонував прямий трансфер за 6,5 млн євро, тоді як Удінезе розраховував на оренду з правом викупу за 10 млн євро.
"Живі" гроші виявились для Велеса більш привабливими, і незабаром їхній футболіст підпише контракт строком до 2030 року.