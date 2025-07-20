Мадридці хочуть підсилити захисну ланку.
Ренату Вейга, getty images
20 липня 2025, 18:49
Мадридський Атлетіко має намір оформити трансфер універсального захисника лондонського Челсі Ренату Вейги. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "матрацники" вже ведуть переговори з представниками 21-річного португальця. Сам футболіст вже погодився перейти в іспанський клуб.
Зазначається, що "пенсіонери" хочуть отримати за свого гравця 40 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з англійським клубом розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Ренату Вейга відіграв за Челсі та Ювентус (піврічна оренда) загалом 33 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.