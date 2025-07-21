Іспанія

Іспанський хавбек усно погодив трирічний контракт із бразильським клубом після зриву переговорів із Трабзонспором.

Центральний півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес найближчим часом може продовжити кар’єру у Фламенгу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони близькі до досягнення угоди, а сам гравець уже усно погодив умови контракту на три роки.

Раніше цього тижня Сауль мав перейти до Трабзонспора, однак переговори з турецьким клубом зірвалися. Після цього спортивний директор Фламенгу Жозе Боту провів активні переговори та зумів переконати іспанця приєднатися до бразильського гранда.

Минулу кампанію Сауль провів в оренді в Севільї, де встиг записати до свого активу 1 гол і 6 асистів у 26 матчах.