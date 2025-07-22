Іспанія

Каталонці не розглядають варіант із трансфером захисника Інтера та хочуть зберегти Кунде за будь-яку ціну.

Барселона наразі не проводить жодних активних переговорів щодо підписання правого захисника Інтера Дензела Думфріса. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його словами, тема переходу нідерландця затихла ще в червні і з того часу не має розвитку.

Водночас, у клубі чітко дали зрозуміти, що Жюль Кунде є незамінним гравцем. Каталонці не розглядають можливість його продажу в АПЛ, а переговори щодо нового контракту вже на фінальній стадії.

Таким чином, Барса зосереджується на збереженні ключових виконавців, а не на нових трансферах на правий фланг оборони.

Минулого сезону Жуль Кюнде відіграв за Барселону 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач.