Іспанія

Правий захисник не входить у плани Дієго Сімеоне, тому мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо його трансферу.

Правий захисник Атлетіко Науель Моліна може залишити клуб цього літа.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 27-річний аргентинець більше не входить у плани головного тренера мадридців Дієго Сімеоне, тому готовий змінити команду в поточне трансферне вікно.

За даними джерела, до ситуації з Моліною вже проявили інтерес Ювентус, два клуби англійської Прем’єр-ліги та один французький клуб, які запросили інформацію про умови його можливого переходу.

Моліна приєднався до Атлетіко у 2022 році з Удінезе за 20 мільйонів євро. Проте тепер тренерський штаб розглядає варіанти з оновленням складу, одним із яких напередодні став правий захисник Марк Пубіль.