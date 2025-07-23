Рідкісний випадок, коли гроші Саудівської Аравії розв’язали не всі питання.
Давід Ганцко, Getty Images
23 липня 2025, 13:37
Словацький центральний захисник нідерландського Феєнорда Давід Ганцко ще кілька днів тому був за пару кроків від трансферу до аравійського Ан-Насра.
Звичайно, за великі гроші — 33 млн євро та 7 млн євро запропонували представники Близького Сходу за 27-річного виконавця, і начебто цей трансфер почали вважати доконаним усі сторони.
Але щось пішло не так — останні повідомлення ЗМІ свідчать про те, що перемовини поміж клубами та агентами футболіста зайшли в глухий кут та припинились.
Ситуацією миттєво намагається скористатись мадридський Атлетіко, який готовий забезпечити трансферний пакет лише на 35 млн євро.
Ганцко в минулому сезоні забив чотири голи та віддав стільки ж асистів у 47 матчах.