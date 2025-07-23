Іспанія

Рідкісний випадок, коли гроші Саудівської Аравії розв’язали не всі питання.

Словацький центральний захисник нідерландського Феєнорда Давід Ганцко ще кілька днів тому був за пару кроків від трансферу до аравійського Ан-Насра.

Звичайно, за великі гроші — 33 млн євро та 7 млн євро запропонували представники Близького Сходу за 27-річного виконавця, і начебто цей трансфер почали вважати доконаним усі сторони.

Але щось пішло не так — останні повідомлення ЗМІ свідчать про те, що перемовини поміж клубами та агентами футболіста зайшли в глухий кут та припинились.

Ситуацією миттєво намагається скористатись мадридський Атлетіко, який готовий забезпечити трансферний пакет лише на 35 млн євро.

Ганцко в минулому сезоні забив чотири голи та віддав стільки ж асистів у 47 матчах.