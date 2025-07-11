Іспанія

Мадридський клуб готовий заплатити 35 мільйонів євро за лідера оборони Феєнорда.

Атлетіко Мадрид активно працює над посиленням захисної лінії і розглядає варіант із трансфером Давіда Ганцко з Фейєнорда.

Іспанський клуб відмовився від ідеї підписання Крістіана Ромеро з Тоттенгема через завищену ціну в 70 мільйонів євро, й тепер зосередився на словацькому центрбеку.

За інформацією видання AS, поки що Феєноорд не отримував офіційних запитів, однак у клубі розуміють, що трансфер може відбутися вже цього літа. Очікувана сума угоди — близько 35 мільйонів євро.

27-річний Ганцко провів потужний сезон у складі роттердамців — 47 матчів, чотири забиті м’ячі та чотири результативні передачі.