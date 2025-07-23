Маркус Рашфорд, getty images
23 липня 2025, 21:45
Барселона офіційно підтвердила оренду Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26. Англійський форвард отримав культову футболку з номером 14, яку раніше носили Тьєррі Анрі та Хав’єр Маскерано. Для Рашфорда цей вибір символічний, адже Анрі був його кумиром у дитинстві.
Рашфорд став першим англійцем у Барселоні за 36 років – останнім був Гарі Лінекер у 1989-му. Найближчими днями він приєднається до команди на передсезонному турне в Азії, де зіграє проти Віссел Кобе, Сеула та Тегу.
Цікаво, що в складі "червоних дияволів" Маркус виходив на поле з номерами 19 та 10.