Іспанія

Форвард спробує написати власну історію в футболці, яку носили легенди.

Барселона офіційно підтвердила оренду Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26. Англійський форвард отримав культову футболку з номером 14, яку раніше носили Тьєррі Анрі та Хав’єр Маскерано. Для Рашфорда цей вибір символічний, адже Анрі був його кумиром у дитинстві.

Our new number 14: Marcus Rashford 💙❤️ pic.twitter.com/HPBX7HzEsF — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025

Рашфорд став першим англійцем у Барселоні за 36 років – останнім був Гарі Лінекер у 1989-му. Найближчими днями він приєднається до команди на передсезонному турне в Азії, де зіграє проти Віссел Кобе, Сеула та Тегу.

Цікаво, що в складі "червоних дияволів" Маркус виходив на поле з номерами 19 та 10.