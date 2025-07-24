Іспанія

Ліно може стати черговим гравцем, який залишить Атлетіко через ліміт на неєвропейців.

Фламенго веде активні перемовини з Атлетіко Мадрид щодо трансферу 25-річного вінгера Самуеля Ліно. Джерела ESPN підтверджують — залишилося узгодити лише фінансові деталі, включно з форматом оплати та бонусами за індивідуальні показники гравця.

За попередніми оцінками, сума трансферу може сягнути 25 мільйонів євро, що зробить Ліно одним із найдорожчих придбань Фламенго в новітній історії.

Мадридський клуб змушений скоротити кількість гравців без громадянства країн ЄС. Після підписання аргентинця Тьяго Альмади Атлетіко перевищив дозволений регламентом ліміт, і Самуель Ліно опинився серед кандидатів на вихід.

Нагадаємо, що Самуель Ліно провів за Атлетіко 93 матчі, забивши 12 голів і зробивши 16 асистів. У Бразилії він виступав за молодіжку Фламенго, а пізніше захищав кольори Сан-Бернарду та португальського Жил Вісенте.