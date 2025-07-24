Іспанія

Після оренди у Ла Лізі канадець має шанс закріпитися в Іспанії.

Вільярреал веде переговори з міланським Інтером щодо повноцінного трансферу Тейджона Б’юкенена. За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сума потенційної угоди складе 9 мільйонів євро, а італійський клуб збереже за собою 20% від суми майбутнього продажу канадського футболіста.

26-річний Б’юкенен провів другу частину минулого сезону в складі "жовтої субмарини" на правах оренди. Його внесок — 1 гол і 2 результативні передачі у 20 матчах на всіх рівнях. Керівництво іспанського клубу залишилось задоволене його виступами й вирішило зробити ставку на вінгера у довгостроковій перспективі.

Б’юкенен приєднався до Інтера у січні 2024 року з Брюгге за 7,3 млн євро. Його контракт з міланцями чинний до 2028 року, проте шанси на стабільну ігрову практику в Серії А залишались невисокими, що й підштовхнуло сторони до зміни планів.