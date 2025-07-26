Іспанія

Французький плеймейкер принаймні на деякий час залишить Атлетіко Мадрид.

Жирона домовилася про перехід атакувального півзахисника мадридського Атлетіко, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клубну прописку на правах оренди до кінця червня 2026 року змінить Тома Лемар. Очікується, що Жирона покриватиме 50% зарплати 29-річного француза.

Контракт Лемара з Атлетіко розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Тома оцінюється в 5 млн євро, тоді як Монако в липні 2018-го отримав за нього від мадридців 72 млн.

У сезоні-2024/25 гравець не відзначився результативними діями у восьми матчах (128 хвилин) усіх турнірів.

Нагадаємо, раніше "рохібланкос" залишив інший півзахисник.