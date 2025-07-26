Французький плеймейкер принаймні на деякий час залишить Атлетіко Мадрид.
Тома Лемар, Getty Images
26 липня 2025, 19:57
Жирона домовилася про перехід атакувального півзахисника мадридського Атлетіко, передає журналіст Фабріціо Романо.
Клубну прописку на правах оренди до кінця червня 2026 року змінить Тома Лемар. Очікується, що Жирона покриватиме 50% зарплати 29-річного француза.
Контракт Лемара з Атлетіко розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Тома оцінюється в 5 млн євро, тоді як Монако в липні 2018-го отримав за нього від мадридців 72 млн.
У сезоні-2024/25 гравець не відзначився результативними діями у восьми матчах (128 хвилин) усіх турнірів.
Нагадаємо, раніше "рохібланкос" залишив інший півзахисник.